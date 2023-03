Mutmaßliche Trickbetrüger haben am Dienstag bei mehreren Haushalten in Dudenhofen angerufen und sich dabei als Polizeibeamte ausgegeben. In zwei Fällen hätten sie den Angerufenen vorgetäuscht, dass es sich bei dem Anrufer um den Leiter der Polizeiinspektion Speyer handle, teilte die echte Polizei nun mit. Die Betrüger hätten auch den Namen des Inspektionsleiters genannt. Den Angerufenen wurde mitgeteilt, dass ein Einbruch bei ihnen bevorstehen könnte und dass sie im Visier der Einbrecher seien. Im weiteren Verlauf fragten die Anrufer nach Geld und Wertsachen. Eine der Seniorinnen forderten sie auf, ihr gesamtes Bargeld zu einer Postfiliale zu bringen. In keinem der Fälle gingen die Angerufenen auf den Betrugsversuch ein.

Die Polizei rät, grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen und sich von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis zeigen zu lassen. Beim geringsten Zweifel sollten Betroffene bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Die Telefonnummer der Behörde solle man selbst heraussuchen oder sich diese durch die Telefonauskunft geben lassen. Den Besucher solle man währenddessen vor der abgesperrten Tür warten lassen. Die Polizei werde niemals um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu den finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Angerufene sollten sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und einfach auflegen. Geld sollte niemals an unbekannte Personen übergeben werden. Weitere Informationen der Polizei gibt es im Internet.