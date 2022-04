In ihrem Hof in der Schlossstraße hat sie ein Unbekannter angesprochen. Er suche Arbeit. Die Anwohnerin antwortete, dass sie keine Arbeit habe und der Mann verschwand. Im Nachgang zu dem Vorfall am Mittwoch stellte die Frau fest, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag aus dem Haus entwendet worden war. Die Polizei stellt sich das so vor: Während die Dame durch den Unbekannten im Hof abgelenkt wurde, verschaffte sich ein weiterer Täter über die geöffnete Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendete das Geld aus dem Geldbeutel. Der Mann, der mit der Frau sprach, soll etwa 1,65 Meter groß sein, zirka 50 Jahre alt, er trug eine schwarze Jacke und eine Kappe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät, auch bei einem nur kurzzeitigen Verlassen der Wohnung alle Fenster und Türen zu verschließen. Auch gekippte Fenster seien durch Einbrecher einfach und schnell zu öffnen.