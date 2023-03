Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Begriffe Vegetarismus und Veganismus sind spätestens seit der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future in aller Munde. Immer mehr Menschen erkennen den Zusammenhang von Fleischkonsum und Emissionen, und viele essen weniger oder sogar gar kein Fleisch mehr. Ist dieser Trend schon in hiesigen Restaurants angekommen?

„Ich bin selbst überrascht. Ich lese schon, dass es diesen Trend geben soll, in meinem Restaurant lässt sich das allerdings nicht bestätigen“, sagt Christian Claude Rubert, Inhaber