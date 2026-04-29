Auf dem Gelände in den Heiligensteiner Rauhweiden treffen sich am 1. Mai die Schlepperfreunde. Wieso die „Alten“ besser zu händeln sind, erklärt Vorsitzender Johannes Jochem.

Was ist das älteste Modell, das beim Oldtimertreffen erwartet wird?

Da komme ich direkt auf die Sonderausstellung der Lanz-Traktoren zu sprechen. Bei diesen werden Fahrzeuge der 30er- und 40er-Jahre erwartet. Unter anderem wird der Chef der Technik-Museen Speyer und Sinsheim, Hermann Layher, mit Traktoren da sein. Allein bei Lanz rechnen wir mit 50 bis 60 Fahrzeugen.

Wer hat die längste, wer die kürzeste Anfahrt?

Die eigenen Mitglieder haben natürlich die nächste Anfahrt. Einige Teilnehmer kommen mit Traktoren von Schweigen am Deutschen Weintor. Ein Franzose, der jedes Jahr zu uns kommt, hatte sich wieder auf den Weg gemacht, musste jedoch aufs Auto umsteigen, da ihm der Keilriemen gerissen ist. Er bekommt trotzdem den Pokal für die weiteste Anreise aus 1250 Kilometer Entfernung.

Was ist der Unterschied beim Fahren von alten und neuen Fahrzeugen?

Bei den Oldtimern hat man noch Straßenkontakt. Wenn ich mit meinem VW Bulli fahre, merke ich jeden Seitenwind, jedes Schlagloch, jede Schräge von der Straße. Es gibt keine Lenkradhydraulik und man kann nicht so schnell fahren. Wenn ich in meinem modernen Auto 60 Stundenkilometer fahre, glaube ich zu stehen.

Inwieweit bietet die Technik der Oldtimer Vorteile?

Bei den alten Fahrzeugen kann noch viel selbst gemacht werden. Bei den neuen wird der Fehler nur durch Auslesen in der Werkstatt entdeckt. Im Vergleich zu den alten Modellen, bei denen man überall direkt rankommt, muss bei den modernen Wagen alles ausgebaut werden.

Was gibt es zur Langlebigkeit in beiden Fällen zu sagen?

Wenn das Blech mitmacht, fahren Oldtimer ewig. Die Motoren sind langlebiger. Wenn ich einen alten Sechszylinder Ford Taurus als Beispiel nehme, kann ich sagen: Der läuft heute noch.

Wie lässt sich das Oldtimerfahren mit modernem Umweltschutz vereinbaren?

Dazu ist zu sagen, dass die Oldtimer nicht jeden Tag bewegt werden. Ich fahre maximal zu fünf Treffen im Jahr mit meinem Porsche-Traktor. Mein 190er Mercedes mit Katalysator verbraucht gerade fünf Liter auf 100 Kilometern – da kommen moderne Modelle nicht mit.

Wie hat sich das Auto als Statussymbol verändert?

Nach dem Krieg war das schon etwas Besonderes. Mein Vater hatte eine NSU Quickly, mit der er zur Arbeit gefahren ist. Erst später kam ein Auto ins Haus. Heute sind die meisten darauf angewiesen. Wenn die E-Autos nicht so teuer wären, würden mehr umsteigen. Die Technik dahingehend finde ich persönlich schon toll.

Wie läuft das Oldtimertreffen ab?

Um neun Uhr beginnt die Einfahrt aufs Gelände. Bei 600 Fahrzeugen ist der Platz voll. Um 11 Uhr ist die offizielle Eröffnung, um 17 Uhr Veranstaltungsende. Natürlich werden die Besucher versorgt.xsm