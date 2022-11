Das Traumzeit-Varieté in Dudenhofen organisiert gemeinsam mit dem Sterntaler-Hospiz, der Caritas, der Diakonie und der Sozialen Anlaufstelle in Speyer zwei Benefizveranstaltungen für Kinder und Senioren. Dafür werden noch Paten gesucht, die den Eintrittspreis übernehmen.

Bei der Veranstaltung am Montag, 5. Dezember, um 14 Uhr in der Festhalle sind Seniorinnen und Senioren sowie Familien eingeladen. Sie erhalten zum Programm mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern Kaffee, Kaltgetränke, Kuchen und Snacks. Der Eintrittspreis beträgt für Senioren 50 Euro und für Familien 50 bis 100 Euro.

Die Veranstalter legen laut ihrer Mitteilung großen Wert darauf, dass Kinder teilnehmen, auch wenn sie den Eintrittspreis nicht bezahlen können. Deswegen werden Paten gesucht, die deren Eintritt ganz oder teilweise übernehmen. Den Gästen der Abendveranstaltung, die um 19.30 Uhr beginnt, wird ein Vier-Gänge-Menü serviert. Die Eintrittskarte kostet 90 Euro für Erwachsene. Nach Angaben der Organisatoren können ab Samstag, 26. November, im Schuhhaus Bödeker und im Modehaus Schmitt in Speyer Karten bezahlt werden. Die Veranstalter wählen dann Familien und Personen aus, die die Benefizveranstaltungen besuchen dürfen.

Reise nach München zu gewinnen

Der Reinerlös der beiden Veranstaltungen geht an das Kinderhospiz Sterntaler und an die Soziale Anlaufstelle. Alle Gäste werden gebeten, zusätzlich zum Eintrittspreis noch eine Spende an die beiden Einrichtungen zu zahlen. Laut Veranstalter werden vor den beiden Benefizaktionen Beträge hinterlegt, die als Spende abgegeben werden können. Wer genau diese Beträge spendet beziehungsweise ihnen am nächsten liegt, gewinnt eine Wochenendreise nach München.

Im Laufe der beiden Veranstaltungen werden vier Preise an Bürgerinnen und Bürger aus Speyer und dem Umland verliehen, die sich in diesem Jahr in besonderer Weise sozial engagiert haben, kündigen die Organisatoren zudem an. Sponsoren können vor oder in der Halle für sich werben oder ihr Angebot präsentieren. Auch diese sollen sich bei Interesse laut den Organisatoren in den beiden Speyerer Geschäften melden.