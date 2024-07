Rudi Regenauer, der Vorsitzende des Vereins für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO), ist vor wenigen Tagen im Alter von 68 Jahren verstorben.

Regenauer war seit 2001 Mitglied des VHNO, wo er sich von Beginn an aktiv einbrachte – unter anderem schauspielerisch bei Theaterstücken. 2022 übernahm er den Vorsitz des Vereins von Otto Berthold. Ein Höhepunkt seines Wirkens war die Organisation eines Konzerts mit dem Lingenfelder Gospelchor. Wegbegleiter schildern Rudi Regenauer, der vor seiner Pensionierung als Polizeibeamter tätig war, als außerordentlich hilfsbereiten Menschen, der sich ohne große Worte eingebracht hat, wo Hilfe benötigt wurde. Viele kannten ihn auch von seinen Touren durch den Ort mit seinem Hund. „Sein plötzlicher und völlig unerwarteter Tod reißt nicht nur ein großes Loch in den VHNO, sondern in ganz Otterstadt“, sagt der zweite VHNO-Vorsitzende Andreas Blättner. Die Urnenbeisetzung findet am Samstag, 3. August, um 11 Uhr auf dem Otterstadter Friedhof statt.