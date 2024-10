Am Samstag, 26. Oktober, 15 Uhr, startet das Trauer-Cafè in den Räumen von Palliativ-Care, Am Großmarkt 2, in Maxdorf. Es richtet sich an alle Betroffenen und soll fortan jeden Monat stattfinden. Der darauffolgende Termin ist der 30. November, 15 Uhr. Zudem wird Palliativ-Care einen Info-Abend zum Thema Palliativ-Versorgung am 13. November ab 17 Uhr anbieten. Danach sollen regelmäßig Info-Abende stattfinden. Die weiteren Termine sind: 19. Februar, 21. Mai, 24. September und 19. November 2025, jeweils um 17 Uhr. Jeder ist willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.