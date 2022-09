Die Wingertfreunde haben im Jubiläumswingert in Otterstadt nach Angaben von Alois Hangg zirka Tausend Kilogramm Trauben geerntet. Der Saft kann ab sofort bestellt werden.

Die 15 freiwilligen Helfer im Alter von sieben bis 83 Jahren haben Anfang September erst die roten Trauben aus dem Wingert gelesen, vergangene Woche folgten dann die weißen Früchte. Der Wingert am Friedhof wurde vor fünf Jahren mit Blick auf die 1000-Jahr-Feier mit 1000 Rebstöcken bepflanzt. Die Lese war in diesem Jahr erfolgreich. Zum Teil brachten es die größten Traubenhenkel auf ein Gewicht von mehr als einem Kilogramm, sagt Rita Flory. Ein Teil des Safts kommt der Grundschule und den drei Kindertagesstätten im Ort zugute. Die Kinder dürfen traditionell jedes Jahr in den Genuss des Otterstadter Traubensafts kommen. Wer ebenfalls Interesse an dem Saft hat und die ehrenamtliche Arbeit der Wingertfreunde unterstützen möchte, kann ihn bei Alois Hangg kaufen. Er nimmt Bestellungen unter Telefon 0171 7560061 entgegen.