Am Samstag gegen 12.20 Uhr ist nach Polizeiangaben ein vermutlich weißer Kastenwagen aus Richtung Speyerer Straße kommend durch die Unterführung in der Maxburgstraße gefahren. Dort übersah die Fahrerin den Höhenbegrenzer von 2,70 Metern und stieß mit diesem zusammen, wodurch das Verkehrszeichen heruntergerissen wurde. Die Unfallverursacherin fuhr jedoch unverdrossen weiter. Mitarbeiter der Stadtwerke Schifferstadt kamen an die Unfallstelle und kümmerten sich um den Schaden. Die Polizei bittet um weitere Hinweise auf den Kastenwagen und/oder dessen unfallflüchtige Fahrerin unter 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.