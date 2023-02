Die Straßenfasnacht kann einen Umzug zwar nicht ersetzen, ist aber dieses Jahr für Mechtersheim die beste Lösung.

Klar, die „Mederscher Straßenfasnacht“ ist kein vollwertiger Ersatz für den Fasnachtsumzug, der dieses Jahr schon wieder ausfallen muss. Aber als kleines Trostpflaster ist die Idee gut. Zwar dürfte die Feier eher eine ortsinterne Veranstaltung bleiben und deutlich weniger Besucher anziehen als der närrische Lindwurm. Aber das ist ja auch so gewollt, denn sonst hätte es wieder eines umfangreicheren Sicherheitskonzepts bedurft. Gut auch, dass sich die Verantwortlichen von Ortsgemeinde und Vereinen schon jetzt an die Vorbereitung eines Konzepts für das kommende Jahr machen. Denn dann soll es endlich wieder einen Fasnachtsumzug in Mechtersheim geben. Die Tradition soll nicht sterben.