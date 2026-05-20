Eine Totholzhecke auf einer Grünfläche gegenüber eines Jugendtreffs ist in der Nacht vom 28. auf den 29. April vollständig abgebrannt. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die etwa 30 Meter lange Hecke war erst im Februar 2025 von freiwilligen Helferinnen und Helfern aufgebaut worden. Sie sollte Insekten und Kleintieren als Unterschlupf dienen. Außerdem waren bei der Aktion Stauden gepflanzt worden, um die Fläche ökologisch aufzuwerten.

Die Stadtverwaltung hat wegen Sachbeschädigung Strafanzeige gestellt. Wer in der Nacht nach Mitternacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.