Seit Sonntagnacht ist das Versorgungsnetz von Vodafone in Teilen Lambsheims komplett ausgefallen. Das berichten mehrere Leser der RHEINPFALZ. Weder Telefon noch Internet oder Fernsehempfang sei demnach verfügbar. Die Störung zu beheben ist laut Vodafone knifflig.

Der Frust sitzt nach drei Tagen ohne Internet, Telefon und Fernsehempfang tief: Im sozialen Netzwerk Facebook machen Lambsheimer Bürger ihrem Ärger über den Netzbetreiber Vodafone Luft. Besonders ärgerlich: Den Kommentaren zufolge bekommen die Kunden – wenn sie von Vodafone überhaupt etwas zur Störung erfahren – teilweise unterschiedliche Gründe für den Netzausfall genannt. Mal soll es an einem Stromausfall, mal an Bauarbeiten, mal an Vandalismus an einem Knotenkasten zwischen Lambsheim und Flomersheim liegen.

Vodafone nennt auf RHEINPFALZ-Anfrage eine gänzlich andere Ursache: Es sei eine sogenannte Rückwegstörung, die das Netz beeinträchtige. „Rückwegstörer sind uralte, defekte oder auf dem Markt nicht zugelassene Geräte“, erklärt der Netzbetreiber. Sie strahlten Störsignale in das Netz ein. Die Quelle der Störung zu finden, sei eine „Herausforderung“, „denn die defekten Geräte müssen sich nicht unbedingt in der Nachbarschaft auswirken, vielmehr können sie in einem Radius von bis zu zwei Kilometer Schaden anrichten“, teilt das Unternehmen mit.

Trotzdem spricht Vodafone von „lokalen Einschränkungen in einem kleinen Teil“ Lambsheims: zwischen Maxdorfer und Fußgönheimer Straße. Betroffen seien demnach rund 500 Haushalte. Man arbeite mit Hochdruck daran und unternehme „alles Menschenmögliche“, um mit intensiven Messungen den Rückwegstörer zu lokalisieren und die Störung anschließend zu beseitigen. „Wir bitten die betroffenen Kunden bis dahin noch um Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, teilte das Unternehmen mit.

Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) ist selbst vom Netzausfall betroffen. Er habe von anderen Kunden gehört, die Störung könne noch bis zum Ende dieser Woche anhalten, sagte er am Dienstag. Genauere Informationen dazu gab es von Vodafone nicht. Im Internet auf Facebook berichten Bürger, Vodafone habe telefonisch zugesagt, alle Betroffenen mit der nächsten Rechnung zu entschädigen.