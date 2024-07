Brandstiftung vermutet die Polizei in drei Fällen in Bobenheim-Roxheim. Gegen 0.45 Uhr brannte Mittwochnacht laut Polizei eine Mülltonne in der Wormser Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Gut eine Stunde später brach am selben Ort erneut ein Feuer aus. Diesmal brannte ein Metallcontainer mit Altpapier. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf einen geparkten Transporter übergriff. Auf einem Spielplatz in unmittelbarer Nähe (Bürgermeister-Fügen-Anlage) entdeckte die Polizei Brandspuren an einer Holzhütte. Die Beamten gehen derzeit von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen aus und ermitteln, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Bränden besteht. Der Gesamtschaden wird auf zirka 5000 Euro geschätzt. Hinweise: Telefon 06233/313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.