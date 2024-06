Edith Sellingers Lebensfreude ist ansteckend. Und das obwohl sie in ihrem Berufsalltag täglich mit dem Tod zu tun hatte. Oder vielleicht gerade? Die Leiterin des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdiensts in Schifferstadt ist nun in den Ruhestand gegangen und muss da erst einmal ankommen.

Wenn sie in Schifferstadt