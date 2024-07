Der Turn- und Sportverein Gronau feiert am Samstag und Sonntag, 13./14. Juli, das 50-jährige Bestehen der Tischtennis-Abteilung. Los geht es am Samstag, um 10 Uhr mit einem Mannschaftsturnier mit Teilnehmern aus Edigheim, Maxdorf, Maudach, Unteres Eistal und Gronau. Am Sonntag ist von 10 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür mit einem Jedermannturnier. Anmeldung bei Mario Bissantz, Telefon 1051 59484474. Ab 14 Uhr steht ein Freundschaftsspiel der Tischtennis-Jugend auf dem Programm. Außerdem gibt es Spiele für Groß und Klein, eine Tombola, Weißwurst-Frühstück, Kaffee und Kuchen.