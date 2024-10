Einen Infoabend für Eltern zum Thema Trotzalter bieten die Volkshochschule Bobenheim-Roxheim und die Gräf-Stiftung am Mittwoch, 6. November, 19 Uhr, in der Realschule plus an. Carina Haindl Strnad zeigt in ihrem Vortrag Wege auf, wie Eltern und Betreuer von Kleinkindern gelassener mit Machtkämpfen und Trotzattacken umgehen können. Die Teilnahme kostet zehn Euro, für Eltern aus Bobenheim-Roxheim übernimmt die Gräf-Stiftung die Kursgebühr. Anmeldung unter Telefon 06239 9391105 oder im Internet unter www.vhs-rpk.de.