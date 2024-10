„Süßes oder Saures!“ rufen Kinder in gruseligen Kostümen Leuten zu, an deren Haustür sie geklingelt haben. Das findet nicht jeder toll – und nicht jeder Streich ist eine gute Idee. Was hat die Polizei in der Halloween-Nacht schon erlebt und welche Tipps hat sie, für große und kleine Leute?

Spezielle Halloween-Delikte habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben, sagt Kai Giertzsch, Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt