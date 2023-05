Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der bundesweit agierende Verein Terra Mater hat sich dem Tierschutz verschrieben. Seit Anfang des Jahres kümmert er sich auch um Tiere, die in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gefunden oder sichergestellt werden. Sie werden in die vereinseigene Auffangstation nach Lustadt gebracht, wo sie auf andere Artgenossen mit besonderen Schicksalen treffen.

Batman steht ruhig in seinem umzäunten Auslauf und beobachtet neugierig die Besucher. Der Kangal-Hirtenhund ist vier Jahre alt und wurde vor drei Jahren in Lustadt an einen Zaun angebunden von einem