Rund 7000 Euro hat die Gemeinde Böhl-Iggelheim bisher jährlich an den Tierschutzverein Haßloch und Umgebung überwiesen. Als Honorierung dafür, dass sich der Tierschutzverein um Tiere kümmert, die auf Böhl-Iggelheimer Gemarkung verletzt oder ohne Besitzer gefunden werden. Jetzt bekommt der Verein mehr Geld. Doch daran ist eine Bedingung geknüpft.

Ende vergangenen Jahres hatte der Tierschutzverein beantragt, dass dieser Betrag verdoppelt wird. Die Mitglieder des Gemeinderats haben dem zugestimmt. Allerdings wollten sie künftig über die Arbeit des Vereins in einem politischen Gremium informiert werden.

Der Tierschutzverein habe bereits in der Vergangenheit immer mal wieder Verluste gemacht. Inzwischen seien die Ausgaben so stark angestiegen, dass es unmöglich geworden sei, mit den Einnahmen auszukommen, berichtete Stephanie Groß, Kassiererin des Vereins, in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.

Neben den allgemein gestiegenen Kosten aufgrund höherer Energiepreise und der Inflation hätten sich zum Beispiel die Tierarztkosten verdoppelt. Seit November vergangenen Jahres gilt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte, die etwa doppelt so hohe Gebühren wie bisher vorsehe, zudem dürften Tierärzte Tierschutzvereinen keinen Rabatt mehr einräumen.

Die Versorgung und Unterbringung sogenannter Fundtiere ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die Böhl-Iggelheim an den Tierschutzverein Haßloch und Umgebung abgetreten hat. Wenn der Besitzer eines dieser Tiere gefunden wird, müsse er die Kosten für Tierarzt, Unterbringung und Verpflegung seines Tieres zahlen, informierte Groß. Melde sich der Besitzer nicht, müsse die Gemeinde diese Kosten übernehmen. Die etwa 14.000 Euro, die Böhl-Iggelheim erstmals in diesem Jahr überweisen wird, würden für diese Ausgaben vermutlich nicht reichen. Genau wisse man das erst am Jahresende.

Das Tierheim müsse keine Tiere aufnehmen, deren Besitzer diese abgeben wollen, erläuterte Groß. Derzeit könne das Haßlocher Tierheim nur noch in Einzelfällen solche Tiere annehmen. Die Tierheime seien voll, „weil immer mehr Menschen die Tiere los werden wollen, die sie sich während der Pandemie angeschafft haben“. Dazu komme inzwischen noch, dass zunehmend Menschen gezwungen seien, ihre Tiere abzugeben, weil sie sich die gestiegenen Tierarztkosten nicht leisten können.

Wie Groß auf Anfrage sagte, laufe die Vermittlung von Tieren an neue Besitzer recht erfolgreich. Trotzdem reiche der Platz im Tierheim nicht. Obwohl der Tierschutzverein Haßloch und Umgebung etwa 20 ehrenamtliche Helfer habe, könnten diese bei Weitem nicht die gesamte Arbeit bewältigen, die anfällt. Deshalb würden vier Mitarbeiterinnen beschäftigt, davon drei in Teilzeit. Unterm Strich komme man auf etwa zwei Vollzeitstellen.