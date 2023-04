Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Schnell noch die Boxen im Pferdestall öffnen und dann das eigene Leben retten. Während des Hochwassers an der Ahr spielten sich dramatische Szenen ab. Michael Sehr, Chef der Berufstierrettung Rhein-Neckar, ist gerade vom Einsatz in Ahrweiler zurückgekehrt – und hat vom Firmensitz in Hochdorf-Assenheim aus schon zwei seiner Leute nach Griechenland geschickt, wo die Feuersbrünste wüten. Der Tiernotfallsanitäter und seine Helfer haben derzeit alle Hände voll zu tun.

Hunde und Katzen irrten nach der Flutkatastrophe umher. Herrchen und Frauchen konnten sich nicht mehr um ihre Tiere kümmern, ohne selbst Gefahr zu laufen, zu ertrinken. Wenn die