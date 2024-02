Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tiere sind die Helden in etwa jedem zweiten Bilderbuch, das in der Gemeindebibliothek Mutterstadt ausgeliehen werden kann. Also lag nichts näher, als dem Genre Tiergeschichten eine mehrwöchige Aktion zu widmen. Die beiden Bücherwürmchen Carla und Dalia durften noch vor dem Start alles ausprobieren – und waren begeistert.

„Das hier und das hier, und das auch“, Carla und Dalia zeigen auf die Bücher, die sie schon kennen. Und das sind einige auf dem großen Tisch, den das Team um Bibliotheksleiterin