Die A61 bei Böhl-Iggelheim war in Fahrtrichtung Süden nach einem Unfall am frühen Montagmorgen kurzzeitig voll gesperrt. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim berichtet, hat ein 20 Jahre alter Autofahrer gegen 4.50 Uhr zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer ein Lkw-Gespann überholen wollen. Als er dazu ausscherte, erschrak er sich wegen eines Tiers, das die Fahrbahn querte. Deshalb verriss er sein Fahrzeug nach rechts und stieß mit dem Anhänger des Gespanns zusammen, das er überholen wollte. Nach dieser Kollision steuerte der Pkw weiter nach rechts, prallte an die Schutzplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Pkw wurde verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich den Beamten zufolge auf rund 16.000 Euro.