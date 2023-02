Schifferstadt. Er ist „Wildtier des Jahres 2023“, nah verwandt mit dem Siebenschläfer, im Osten und Norden Deutschlands schon verschwunden, aber in Rheinland-Pfalz noch mit einer stabilen Population vertreten: Der Gartenschläfer. Dem liebenswerten Nager mit der charakteristischen Zorro-Maske möchte die Rhein-Pfalz-Kreisgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) auf die Sprünge helfen. Am Sonntag, 5. März, findet dazu von 10 bis 12.30 Uhr auf dem Gelände der „Solidarischen Landwirtschaft Vorderpfalz“ in Schifferstadt, Große Erde 8, ein Nistkastenworkshop mit einem Vortrag für Kinder statt.

„Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt“, informiert Doris Stubenrauch. Mitbringen sollten Interessierte etwas Ausdauer und Spaß am Arbeiten mit Holz, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe. Nach dem Vortrag werden vorgefertigte Bausätze zusammengebaut, die anschließend im eigenen Garten untergebracht werden und Gartenschläfern als Quartier für den Winterschlaf oder zur Aufzucht der Jungen dienen können. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind die Kleinsäuger nachgewiesen. Ein Vorkommen gibt es zum Beispiel im Bereich zwischen Mutterstadt, Schifferstadt und Limburgerhof.

Anmeldung



Die Anmeldeadresse lautet: Rhein-Pfalz-Kreis@bund-rlp.de