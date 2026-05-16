Informationen aus erster Hand: Die kommunale Projektgesellschaft Geopfalz lädt für Dienstag, 19. Mai, zu einem Infoabend zum Thema Geothermie ins Bürgerhaus nach Neuhofen ein.

Laut Geopfalz bietet die Veranstaltung Gelegenheit, „sich aus erster Hand über den aktuellen Projektstand, die nächsten Schritte sowie die vorgesehenen Rahmenbedingungen zu informieren“. Im Mittelpunkt des Abends stehe der offene Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Region. Dafür stehen Fachleute an verschiedenen Themenstationen für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Es geht dabei laut Geopfalz insbesondere um die Themen Geologie und Bohrtechnik, Genehmigungsverfahren, seismisches Monitoring, Umwelt- und Grundwasserschutz, Versicherungs- und Haftungsfragen sowie zur Nutzung der Geothermie für die regionale Wärmeversorgung. Die Veranstaltung sei so konzipiert, dass Besucherinnen und Besucher jederzeit zwischen 18 und 21 Uhr vorbeikommen und sich informieren könnten. Eltern, die an diesem Abend keine Betreuungsmöglichkeit haben, können ihre Kinder mitbringen. Diese werden in einem separaten Spielbereich von ausgebildeten Pädagoginnen betreut.

Termin

Geothermie-Infoabend am Dienstag, 19. Mai, von 18 bis 21 Uhr im Bürgerhaus „Neuer Hof“ in Neuhofen, Rottstraße 1.