Die Stadtwerke Schifferstadt werden nach eigenen Angaben voraussichtlich ab Montag, 30. Mai, in Schifferstadt mit Kabeltiefbauarbeiten in der Speyerer Straße beginnen, und zwar im verkehrsberuhigten Teil zwischen Hintergasse und Schillerstraße. Die Arbeiten dauern zwei bis drei Wochen. Für den Netzausbau müssen Gräben für die Kabel im Fahrbahnbereich ausgehoben werden, sodass die vor den Häusern befindlichen Parkflächen kurzzeitig nicht zur Verfügung stehen. Die Grundstücke sind laut Stadtwerke durch den Einbau von Fußgängerbrücken erreichbar. Umleitungen sind wegen der Bauarbeiten nicht vorgesehen, heißt es in der Mitteilung, die örtlichen Hinweisschilder seien jedoch zu beachten. Außerdem wird nach Angaben der Stadtwerke in der Schillerstraße im Bereich der Speyerer Straße gearbeitet. Dafür muss die Straße am Dienstag, 31. Mai, für einen Tag voll gesperrt werden mit Sackgassenregelung für die Anwohner bis zur Baustelle.