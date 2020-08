Es war sein wichtigstes Fortbewegungsmittel. Doch nun haben Unbekannte das Therapie-Fahrrad eines Limburgerhofers vor dem Aquabella gestohlen. Die Polizei Schifferstadt sucht Zeugen.

„Ich bin zutiefst enttäuscht und entrüstet über die Rücksichtslosigkeit, mit der Mitmenschen unseren stark gehbehinderten Nachbarn behandelt haben“, schreibt ein Limburgerhofer an die Redaktion. Das wichtigste Fortbewegungsmittel des Nachbarn, ein dreirädriges Therapie-Fahrrad mit elektrischem Hilfsantrieb, ist am vergangenen Freitag zwischen 17.45 und 19.15 Uhr vor dem Mutterstadter Kreisbad gestohlen worden. „Das Fahrrad war ein Segen für ihn“, sagt die Mutter des Geschädigten, die anonym bleiben möchte.

Vor fast genau einem Jahr hat die Familie das rund 5000 Euro teure Rad auf eigene Kosten für den erwachsenen Sohn angeschafft. „Es hatte nur Vorzüge für ihn. Es erleichtert seinen Alltag“, sagt die Mutter. Zwar könne ihr Sohn kurze Strecken laufen, doch das Rad helfe ihm, selbstständig mobil zu bleiben. Zu seiner Arbeitsstelle könne er beispielsweise radeln oder auch ins Schwimmbad. „Er ist täglich schwimmen gegangen“, sagt sie. „Man kennt ihn dort.“ Der Sport habe ihm gut getan und seine Beweglichkeit gefördert.

„Es ist zu befürchten, dass die Diebe in Kenntnis seiner Situation trotzdem rücksichtslos zugeschlagen haben“, meint der Nachbar. Es sei nicht zu fassen, dass das wichtige und laut Polizei optisch sehr auffällige Therapie-Fahrrad vor dem Aquabella gestohlen wurde. Dabei kann der Dieb vermutlich nichts mit dem schweren Rad anfangen, da er keinen Schlüssel zum Gefährt hat. „Man schafft es ja fast nicht, das Fahrrad den Bürgersteig hochzuheben“, sagt die Mutter des Geschädigten. Den Schlüssel nachzumachen, um das Rad nutzen zu können, sei nicht ohne Weiteres möglich, da ein bestimmter Code benötigt wird.

Die Limburgerhoferin hofft, dass das Therapie-Rad wieder auftaucht. „Unser Sohn braucht es“, sagt sie. Eine Neuanschaffung ist nicht nur kostspielig, sondern auch zeitaufwendig. Was bedeutet, dass die Eigenständigkeit des gehbehinderten Sohnes in der Übergangszeit massiv eingeschränkt ist.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.