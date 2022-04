Die Theatergruppe Hanhofen ist wieder da und das in bester Form: Am Mittwochabend hat die Truppe um Vereinschefin Silke Aschbacher und dem Autor des neuen Stücks „Single Shopping“, Andreas Heck, nach zwei spielfreien Jahren eine Glanzleistung im Haus Marientraut abgelegt. Angelehnt an das gleichnamige Event im Edeka Stiegler in Speyer gingen die Akteure auf der Bühne auf Partnersuche. Alles blieb im Fluss, auch die pfiffigen Dialoge mit Lachgarantie, die von unbändiger Spielfreude und dem Talent zur Ganzkörperdarstellung gekrönt wurden. Karten für die Vorstellungen am 18./19./ 22. und 23. April sind unter der Telefonnummer 0160 5772765 erhältlich.