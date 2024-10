Tino Leo spielt Adam von Itzstein, Freiheitskämpfer der ersten Stunde und Abgeordneter der Paulskirchenversammlung, und ist auf der Flucht. Gesucht wegen Hochverrats... Leo nimmt die Zuschauenden mit auf seine Reise durch den Vormärz und zur Revolution von 1848/49, die geprägt ist von Hoffnung, Aufbruch und Enttäuschung. In 45 Minuten durch den Vormärz und die Revolution geht es am Dienstag, 5. November, im Alten Rathaus in Schifferstadt, Marktplatz 1, Obergeschoss.

Tino Leo benötigt dabei kaum Requisiten oder Kostüme, um sein Publikum zu fesseln. Allein mit Gestik, Stimme und vor allem mit ganz viel Emotionen wechselt er blitzschnell zwischen seinen zehn verschiedenen Rollen. Hat er eben noch den österreichischen Kanzler Metternich als Repräsentanten der Restauration verkörpert, schlüpft er im nächsten Moment in die Rolle eines Spions oder des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV.. Es ist ein Parforceritt durch 40 Jahre deutsche Geschichte, in denen wichtige Grundlagen für unsere heutige Demokratie gelegt wurden.

Als Histotainer möchte Leo Geschichte unterhaltsam und in komprimiert-fundierter Form vermitteln, aber gleichzeitig auch dafür sensibilisieren, dass unsere Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern hart und blutig errungen wurde.