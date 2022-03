Marlene Plocica aus Berghausen hat bei der Castingshow „The Voice Kids“ im Fernsehsender Sat 1 die prominenten Coaches auf ganzer Linie überzeugt: Die 13-Jährige, die das Kaiserdom-Gymnasium in Speyer besucht, war in die am Freitag ausgestrahlten Sendung eingeladen, um bei einer sogenannten „Blind Audition“ einen Song zu singen. Sie entschied sich für „Elefant“, im Original von Marlenes Lieblingssängerin Lea. Am Ende hatten alle Coaches – die Sänger Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss sowie Smudo und Michi Beck – die Buzzer gedrückt und damit signalisiert, dass sie vom Gesang der Römerbergerin überzeugt waren – was diese mit einem spontanen Freudenschrei quittierte. Nun durfte sich Marlene noch aussuchen, in welchem Team sie das nächste Mal singen möchte. Sie entschied sich für Alvaro Soler, dem sie zuvor noch einen Gruß von ihrer Oma ausgerichtet hatte.