Für viele Betriebe, die diese Woche unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, fehlen wegen des Corona-Lockdowns die Einnahmen von zwei Monaten. Wer sein Geschäftsmodell nicht auf Lieferservice umstellen konnte, hatte keine Umsätze mehr, geriet teils in Existenznot. Ein Maßnahmenpaket von Bund und Ländern sollte helfen, das aber nicht immer so reibungslos greift wie erhofft. Ein Beispiel aus Dudenhofen zeigt, dass das zum Teil an ganz banalen Problemen liegt.

Emma Wohlleben betreibt in Dudenhofen die Praxis „Emmas Thaimassage“. Erst seit Mitte dieser Woche darf sie wieder öffnen. Auf den Hilfsantrag, den Wohlleben am 30. März