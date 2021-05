Die Bauarbeiten wegen der Erneuerung der Stromtrassen in Rödersheim und Gronau schreiten fort. Jetzt ist die Hauptstraße gesperrt.

Wegen einer maroden Stromleitung ist in den vergangenen Jahren in Rödersheim-Gronau und im benachbarten Hochdorf-Assenheim wiederholt der Strom ausgefallen. Deshalb hat die Thüga Energienetze GmbH seit 2019 die betreffende Leitungstrasse erneuert. Die letzten 500 Meter der insgesamt 2,2 Kilometer langen Strecke befinden sich in der Meckenheimer Straße im Ortsteil Rödersheim. Diese war während der Bauarbeiten in den zurückliegenden Wochen für den Verkehr voll gesperrt. Nach Angaben des Unternehmens sind diese jetzt abgeschlossen, und die Meckenheimer Straße steht wieder allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung.

Allerdings ist nun der Abschnitt der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Hochdorfer Straße und Kirchenstraße im Ortsteil Gronau voll gesperrt. Hier saniert die Thüga neben dem Stromnetz die Hausanschlüsse. Der Verkehr wird über die Gartenstraße umgeleitet. „Die Arbeiten dauern voraussichtlich sechs bis acht Wochen“, kündigt Thüga-Mitarbeiter Mike Nowak an. Er ist auch Ansprechpartner für Bürger, die Fragen haben, und erreichbar unter Telefon 06235/3471-2186 oder per E-Mail an mike.nowak@thuega-netze.de. mamü