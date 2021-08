Die Thüga Energie hat auch in diesem Jahr einen Wettbewerb für Vereine in der Region ausgerufen. Teilnehmen könnten Vereine, Initiativen und Organisationen, die in Sport, Kultur oder Soziales aktiv sind. „Wir stehen mit vielen Vereinen im Kontakt und wissen, wie sehr diese nach wie vor unter den Einschränkungen durch die Pandemie leiden“, erklärt Regionalleiter Sebastian Körner. Der Energieversorger stelle 10.000 Euro zur Verfügung. Bis 30. September können sich Vereine aus dem Versorgungsgebiet mit Vereinsfoto samt Beschreibung, für was der Gewinn eingesetzt werden soll, bewerben. Beides ist unter www.thuega-energie.de/vereinswettbewerb hochzuladen. Alle Projekte werden im Anschluss in einer Bildergalerie präsentiert und es wird öffentlich über die zehn Gewinner abgestimmt.

Für den Ersten gebe es 2000 Euro, die weiteren Preisgelder seien gestaffelt. Zusätzlich würden drei Preise je 1000 Euro für regionale „Herzensprojekte“ vergeben. Eine Jury wähle diese aus.