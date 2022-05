Die Thüga Energie warnt vor Anrufen von möglicherweise unseriösen Gasverkäufern im Rhein-Pfalz-Kreis. Ihre Masche läuft dem Unternehmen nach folgendermaßen: Am Telefon erweckten die Anrufer den Eindruck, sie seien von der Thüga Energie oder würden mit dieser zusammenarbeiten. Mit dem Angebot eines Tarifwechsels und weiteren unwahren Behauptungen versuchten sie, an Zählerdaten zu gelangen. „Doch Vorsicht“, schreibt der Energieversorger, „diese Personen sind nicht von der Thüga.“ Die Thüga Energie empfiehlt ihren Kunden, am Telefon keine persönlichen Informationen herauszugeben, zum Beispiel Zählernummern oder Bankdaten, und solche Gespräche abzubrechen.

Wer unabsichtlich einen Vertrag abgeschlossen hat, kann diesen innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen, heißt es seitens des Unternehmens. Diese Frist sei gesetzlich vorgeschrieben. Aus Nachweisgründen sei es sinnvoll, den Widerruf per Einschreiben zu versenden.

Betroffene, die Fragen haben, können sich telefonisch unter der Rufnummer 06235 4903-1550 oder persönlich an das Kundenzentrum der Thüga Energie wenden.