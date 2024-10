Die Thüga Energie hat kürzlich alle Erstklässler der Schifferstadter Grundschulen Süd und Nord mit leuchtenden Warnwesten ausgestattet. Dadurch sollen die Kinder nicht nur sichtbarer für andere Verkehrsteilnehmer werden, sondern auch ein besseres Bewusstsein dafür entwickeln, wie wichtig auffällige Kleidung in der Dunkelheit ist.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Thüga Energie die Warnwesten-Aktion gesponsert. „Kinder wissen einfach nicht, wie schnell sie übersehen werden“, sagt Sebastian Körner, Regionalleiter der Thüga Energie in der Rhein-Pfalz. „Und wenn man dann auf so einfach Weise für Schutz sorgen kann, ist das eine prima Sache.“

An der Grundschule Süd in Schifferstadt erhielten insgesamt rund 130 Schüler der sechs ersten Klassen neue Warnwesten. Jennifer Kaiser, Lehrerin der Klasse 1c, betonte die Bedeutung der Verkehrserziehung, die aktuell in ihrer Klasse beginnt: „Wir haben bereits eine Unterrichtseinheit darüber durchgeführt, warum helle Kleidung im Straßenverkehr besser ist als dunkle“, sagte sie. „Wie alle Klassenlehrer begrüße auch ich die Aktion der Thüga Energie und hoffe, dass die Warnwesten regelmäßig getragen werden, damit die Kinder sicher zur Schule kommen.“

In der Grundschule Nord in Schifferstadt erhielten rund 140 Erstklässler in sechs Klassen Warnwesten. Annika Jester (links) und Sebastian Körner von der Thüga Energie haben die Westen übergeben Foto: Thüga/gratis

Die Grundschule Nord profitiert ebenfalls von der Spende der Thüga Energie. Dort erhielten rund 140 Erstklässler in sechs Klassen die strahlenden Warnwesten. Auch die Polizei Schifferstadt, die den Verkehrsunterricht an der Schule übernimmt, freut sich über die Spende und plant nun ein Experiment, um den Kindern die Wirkung der Warnwesten im Dunkeln zu verdeutlichen.