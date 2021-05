Die Thüga Energie GmbH wirtschaftet nach eigenen Angaben ab sofort klimaneutral. Wie der regionale Energieversorger mitteilt, nehme das Unternehmen „die Mitverantwortung für den Klimaschutz wahr“. Unter anderem werde dadurch ein Klimaschutzprojekt in Bulgarien unterstützt.

Die Auszeichnung mit dem Label „klimaneutrales Unternehmen“ bedeutet, dass Thüga Energie ohne Netto-Emissionen an Treibhausgasen wirtschafte – die Emission von Gasen wie Kohlendioxid ist nicht höher als deren Aufnahme beziehungsweise wird ausgeglichen. Außerdem investiere das Unternehmen in erneuerbare Energien und biete Ökostrom und Biogas an. Um das Ziel „klimaneutrales Unternehmen“ zu erreichen, wurden laut Thüga die Treibhausgas-Emissionen erfasst und reduziert.

So seien beispielsweise die meisten internen Prozesse digitalisiert und weitgehend papierlos. Auch sei der Fuhrpark nahezu vollständig mit Erdgas- und Elektroautos ausgestattet. „Mit unserem Engagement zur Klimaneutralität des gesamten Unternehmens verfolgen wir konsequent den bereits vor vielen Jahren eingeschlagenen Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, erklärt der Geschäftsführer der Thüga Energie, Markus Spitz. Dennoch bliebe ein Teil der Emissionen unvermeidbar. Dieser werde nun durch ein international anerkanntes Klimaschutzprojekt im bulgarischen Sofia ausgeglichen, bei dem aus Abwasser Gas gewonnen wird.

Kompletten Energieverbrauch erfasst

Hintergrund: Für die globale Treibhausgaskonzentration und den Treibhauseffekt gilt es, Emissionen, die lokal nicht vermeidbar sind, durch Klimaschutzprojekte an einem anderen Ort auszugleichen. Für den „grünen Fußabdruck“ hatte die Thüga Energie zusammen mit ClimatePartner, einem Klimaspezialisten aus München, zunächst ermittelt, mit wie vielen Tonnen an CO 2 die Geschäftstätigkeiten in der Vergangenheit verbunden waren. Berücksichtigt wurden dabei unter anderem der Energieverbrauch der Betriebsgebäude, die Geschäftsreisen der Belegschaft, der Fuhrpark, ja sogar das Büropapier und die Wege der Mitarbeiter von zu Hause an den Arbeitsplatz und zurück. Insgesamt wurde so eine Menge von rund 300 Tonnen Kohlendioxid erfasst.

Dieser Wert wurde dann als Prognose für 2021 zugrunde gelegt und werde im entsprechenden Umfang in Sofia ausgeglichen, wobei die Thüga Energie ankündigt, „weitere Anstrengungen zu unternehmen, die CO2 Emissionen insgesamt zu verringern.“