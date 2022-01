Auf Elektrofahrräder hatten es unbekannte Diebe zu Wochenbeginn in Mechtersheim abgesehen. Die Polizei berichtet, dass zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag in der Maxburgstraße und der Limburgstraße in Garagen eingebrochen wurde. Die Täter nahmen zwei E-Bikes der Marke Simplon Chenoa in den Farben Schwarz und Rot (Rahmengrößen 40 und 47 Zoll) im Wert von 10.500 Euro mit sowie im zweiten Fall ein 4250 Euro teures Pedelec der Marke Simplon Chenoa. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.