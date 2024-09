Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag und Dienstag gewaltsam einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Speyerer Straße aufgebrochen. Sie stahlen laut Polizei mehrere teure Baumaschinen, darunter eine Rüttelplatte, sowie anderes Werkzeug und 100 Liter Diesel im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.