Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Einbrecher geben können, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Otterstadt unterwegs waren. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, verschafften sich die unbekannten Täter in der Zanderstraße über ein Terrassenfenster Zutritt in ein Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Bargeld und eine Rolex-Armbanduhr. Die Uhr habe einen „mittleren, vierstelligen“ finanziellen Wert, heißt es von der Polizei. Hinweise nimmt die Inspektion in Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.