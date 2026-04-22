Der Tennisclub Harthausen verzeichnet einen Mitgliederzuwachs und wird deshalb seinen vierten Platz sanieren. Der Platz wurde nach Angaben der Ortsgemeinde in den 1990er-Jahren gebaut, aber seit vielen Jahren nicht mehr instandgehalten. Vorsitzender Martin Deckert berichtet, dass der Verein derzeit rund 120 Mitglieder habe. Als er den Club vor vier Jahren übernommen habe, seien es nur 40 gewesen, sagt Deckert. Aufgrund des wachsenden Interesses sei vor zwei Jahren bereits der dritte Platz wieder in Betrieb genommen worden. Nun soll der vierte Platz folgen und bald wieder als Spielstätte zur Verfügung stehen. Die Kosten werden auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Ortsgemeinde übernimmt nach einem einstimmigen Ratsbeschluss rund 5800 Euro. CDU-Politiker Markus Unterländer und SPD-Gemeinderatsmitglied Khader Awwad lobten das Engagement des Vereins und zeigten sich erfreut, über das Interesse an dem Sport.