Der Tennisclub Lambsheim bekommt vom Rhein-Pfalz-Kreis einen finanziellen Zuschuss für die Sanierung der Toilettenanlagen im Vereinsheim in Höhe von 1360 Euro. Das haben die Mitglieder des Kreisausschusses einstimmig in ihrer Sitzung am Dienstag beschlossen. Die Anlage sei über 40 Jahre alt und eine Sanierung unabdingbar, hieß es dazu in der Beschlussvorlage der Sitzung. Der Verein habe bereits viele Ausbesserungen vorgenommen. Vom Sportbund Pfalz gibt es für die insgesamt 13.600 Euro teure Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 4800 Euro, vorbehaltlich der Beteiligung der Gemeinde mit 20 Prozent der Gesamtsumme. Der Kreiszuschuss ist mit zehn Prozent der Gesamtsumme festgesetzt.