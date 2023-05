Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tempo 30, endlich weniger Lärm. Darauf freuten sich die Anwohner der Landauer und Speyerer Straße in Dudenhofen. Doch die verkehrsberuhigten Bereiche sorgen jetzt bei Bürgern für Kopfschütteln.

Die Dudenhofener, die in der Speyerer Straße und in der Landauer Straße wohnen, haben seit Kurzem bereits das, was sich Mitbürger anderswo wünschen: ein Tempolimit auf 30