Wer die Mechtersheimer beziehungsweise Speyerer Straße Richtung Heiligenstein fährt, entdeckt seit dieser Woche nach der Kurve nahe der Kita Lautstark neue Verkehrsschilder mit dem Hinweis auf Tempo 30, dem Grund für die Geschwindigkeitsbegrenzung „Kindergarten“ und dem Zeitraum, wann diese einzuhalten ist: Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Allerdings lässt der Standort dieser Schilder den Autofahrer etwas ratlos zurück. Denn wer das Schild sieht, ist an der katholischen Kindertagesstätte Sankt Laurentius schon vorbeigefahren. Aber vielleicht ist es ja gut gemeint. Der nächste Kindergarten ist knapp zwei Kilometer entfernt in Heiligenstein. Tempo 30 im Rest der Straße geht in Ordnung.