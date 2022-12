Die Hoffnung auf Tempo 30 in den Römerberger Hauptverkehrsstraßen lebt. Seit einigen Tagen gilt auf einem 300 Meter langen Abschnitt von Speyerer und Mechtersheimer Straße in Mechtersheim im Bereich der Kita St. Laurentius die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Allerdings beschränkt sich das Tempolimit auf die Öffnungszeiten des Kindergartens.

Die Gemeinde habe das Tempolimit nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) selbst anordnen können. Und Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) hofft, dass es bald noch mehr gute Nachrichten für die geplagten Anwohner der Durchgangsstraßen gibt: Für die kommenden Wochen rechnet Hoffmann mit dem Eintreffen von Lärmberechnungen des LBM, die das Ausweisen von weiteren Tempo-30-Abschnitten in den Durchgangsstraßen ermöglichen.

Da auch Abschnitte zwischen solchen Bereichen überbrückt werden dürften, glaubt Hoffmann, dass so Tempo 30 durchgehend auch in der Berghäuser, Germersheimer und Heiligensteiner Straße möglich wird. Dass der Rhein-Pfalz-Kreis mittlerweile mit einem eigenen Messwagen auch in Römerberg die Geschwindigkeit kontrolliere helfe ebenfalls, die Belastung für die Anwohner zu reduzieren, findet der Bürgermeister.