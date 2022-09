Vor wenigen Tagen ist eine Seniorin aus Mannheim um 100.000 Euro betrogen worden. Jetzt ist es wieder passiert. Wie die Mannheimerin ist am Mittwoch eine 78-Jährige aus Limburgerhof auf einen Telefonanruf hereingefallen. Ein Mann hatte sich dabei als Polizeibeamter ausgegeben und von einer Freundin der Seniorin berichtet, die einen Unfall verursacht hätte. Um eine Untersuchungshaft der Freundin zu verhindern, müsste eine Kaution in Höhe von 135.000 Euro bezahlt werden. Da die 78-Jährige dem Anrufer erklärte, nur 80.000 Euro zu haben, wurde die Kaution auf diesen Betrag heruntergesetzt. Die Seniorin hob daraufhin bei ihrer Bank die 80.000 Euro ab und übergab den Umschlag mit dem Geld einer ihr unbekannten Frau an einem zuvor vereinbarten Ort. So berichten es die Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt, die erneut betonen: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.“ Wer einen verdächtigen Anruf erhalte, solle sich unbedingt bei der nächsten Dienststelle melden.