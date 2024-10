Um jede Menge Geld ist am Dienstag eine 54-Jährige aus Schifferstadt gebracht worden. Die Frau hat im Lauf des Tages die Polizei in Schifferstadt aufgesucht und den Beamten berichtet, dass sie einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Hypovereinsbank erhalten hat. Wie die Polizei berichtet, behauptete der Unbekannte, dass ihr Konto, das auf sie und ihren Ehenmann laufe, gehackt worden sei, weshalb sie einen vierstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto überweisen solle. Da die Telefonnummer des Anrufers mit der Nummer ihrer Bank übereinstimmte, überwies die 54-Jährige das Geld. Da ihr die Sache im Nachinein aber verdächtig vorkam, wendete sie sich an die Polizei, nachdem sie Rücksprache mit ihrer Bank gehalten hatte. Hierbei erstattete sie Strafanzeige.

Das allerdings ohne den gewünschten Erfolg: Die Ermittler haben bislang noch keine heiße Spur, die zu dem mutmaßlichen Betrüger führen könnte. Gleichzeitig weisen die Beamten darauf hin, dass man niemals vorschnell persönliche Daten im Internet oder am Telefon an unbekannte Personen herausgeben oder gar Geld auf unbekannte Konten überweisen sollte. Im Telefon angezeigte Rufnummern, so die Polizei, könnten gefälscht sein. Generell sollten Betroffene derartige Telefonate sofort unterbrechen und bei ihrer Bank zurückrufen. Wichtig: Statt die Rückruf-Funktion des Telefons zu benutzen, sollten Bürger immer selbst die fragliche Nummer wählen. Informationen über viele der gängigsten Betrugsmaschen sind im Netz auf der Homepage www.polizei-beratung.de zu finden.