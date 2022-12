Gleich zweimal versuchten Telefonbetrüger in den vergangenen Tagen, Senioren über WhatsApp zu täuschen und um Geld zu betrügen. In Limburgerhof hat laut Polizei am Donnerstagabend eine 61-Jährige WhatsApp-Nachrichten von ihrem vermeintlichen Sohn erhalten. Darin bat er sie, Rechnungen in Höhe von 3200 Euro für ihn zu begleichen, was die Seniorin auch tat. Die Bank hielt den Betrag aber aufgrund von Auffälligkeiten zurück und zahlte diesen der Dame zurück, nachdem der Betrug erkannt wurde. Die Frau erstattet Anzeige gegen die Betrüger. Am Freitag wurde ein 80-Jähriger aus Schifferstadt auf die gleiche Weise kontaktiert. Der Senior überwies 2500 Euro an seinen angeblichen Sohn. Später rief er seinen echten Sohn auf dessen normalen Nummer an, da wurde der Betrug erkannt. Das Geld war aber fort. Die Polizei rät bei ungewöhnlichen Anfragen zur Überweisung von Geld – insbesondere auf ausländische Konten – äußerst vorsichtig und skeptisch zu sein.