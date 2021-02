Im Speyerer Umland gibt es erneut einen Fall von versuchtem Telefonbetrug. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rief am Mittwoch eine bislang unbekannte Täterin einen 91 Jahre alten Mann in Otterstadt an und gab sich als dessen Enkeltochter aus. Sie sagte, dringend 47.000 Euro für den Kauf einer Immobilie zu benötigen. Weil sie das Gespräch geschickt führte, glaubte der hilfsbereite Senior der Anruferin zunächst und legte laut Polizei sogar seine finanziellen Möglichkeiten offen. Nachdem die Anruferin zusagte, jemanden vorbeizuschicken, der mit dem Mann zu einer Bank fährt, rief der 91-Jährige seinen Enkelsohn an, um sich nach der Situation der Enkeltochter zu erkundigen. Dadurch wurde der Betrugsversuch aufgedeckt. Da es im ganzen Bundesgebiet in der Vergangenheit schon zu mehreren erfolgreichen Betrugsfällen dieser Art mit hohen Sach- und Vermögensschäden gekommen ist, bittet die Polizei um äußerste Vorsicht bei solchen Anrufen, bei denen angebliche Familienmitglieder oder vermeintliche Polizeibeamte nach Geld oder Wertsachen fragen. „Sollten sie einmal einen solchen Anruf erhalten, zögern sie nicht, ihre Polizei zu verständigen“, heißt es von den Beamten, die in Speyer unter der 06232 1370 zu erreichen sind.