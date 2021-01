Es sind die üblichen Maschen: Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter braucht Zugriff auf den Computer, die Lotto-Gesellschaft zieht eine Forderung ein – oder will gar einen Gewinn ausschütten für den man zuerst aber mehrere Tausend Euro zahlen muss. In Schifferstadt ist am Montag laut Polizei kein Angerufener auf die Tricks der Telefonbetrüger hereingefallen und es kam zu keinem Schaden.