An der Ecke Lerchenstraße, Franz-Schubert-Straße in Waldsee ist am Sonntagvormittag eine Wasserleitung geborsten. Auch in Harthausen gab es zuletzt auf einer der Hauptstraßen einen Rohrbruch. Nach Angaben eines Verwaltungsfachmanns kommen solche Vorfälle mancherorts im Speyerer Umland öfter vor.

In Waldsee informierten Bürger die Feuerwehr und den Wasserversorger – den Zweckverband Pfälzische Mittelrheingruppe –, dass das Trinkwasser auf die Straße strömte.