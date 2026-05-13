Wegen einer technischen Störung sind bis Montag, 18. Mai, keine Online-Zulassungen möglich. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Das Online-Zulassungsportal i-Kfz ist der Verwaltung zufolge bis einschließlich Montag, 18. Mai, deaktiviert und kann in dieser Zeit nicht genutzt werden. Grund ist laut Kreisverwaltung eine technische Störung beim zuständigen Kraftfahrt-Bundesamt, die eine falsche Übermittlung von Daten zur Folge hat. Bei Anliegen, die nach dem 21. April über das i-Kfz-Portal beantragt wurden, kann es daher zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen.